Özdenefe: Hükümet ne yaptığını bilmiyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Covid 19 salgınının yarattığı koşulları ve ekonomik durumu değerlendirilmesine ilişkin oturumu devam ediyor.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de konuşmasında, hükümet tarafından alınan kararların bir yap-boza dönüştüğünü iddia etti.

Hükümet yetkililerinden hangi sektörün ne zaman açılacağına ilişkin kararlar henüz alınmadı açıklaması yapılırken, sektör temsilcilerinin randevu almaya ve reklam vermeye başladığına işaret eden Özdenefe, bu kaosun, hükümetin ne yaptığını bilmemesinden kaynaklandığını savundu.

Özdenefe, Meclis’in kısıtlı da olsa çalışmaya başladığını ancak Bakanlar Kurulu’nun, bütün Anayasal hakları ayaklar altına alarak, yasa gücünde kararnamelere hazırlamaya devam ettiğini söyledi. Özdenefe, “Bugün herkes elini taşın altına koydu ancak Maliye Bakanlığı hala elini taşın altına koymadı. Kovid 19 ile mücadele için ayrıldığı söylenen kaynak ortada. Ne yapıldı? Yapılacak? Bilmiyoruz” dedi.

Fazilet Özdenefe, sorular ve konuşulan konulara gerekli cevap verilmeyip, izahat yapılmadığını ancak Bakanlar Kurulu’nun sürekli toplanıp, kararlar aldığını ve yasa gücünde kararnameler ürettiğini savundu.

Özel sektör kısmen açılsa da okullar açılmayacağı için çocuk bakımı konusunda bazı sıkıntılar yaşanacağını ve özellikle kadınların büyük mağduriyet yaşayacağını kaydeden Özdenefe, bu konuda alınan karar varsa veya ne yapılması planlanıyorsa açıklanmasını istedi.