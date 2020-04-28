Angolemli: Geçmişte narenciye ve patates lokomotif sektördü, tarıma geri dönülmeli

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Covid 19 salgınının yarattığı koşulları ve ekonomik durumu değerlendirilmesine ilişkin oturumu devam ediyor.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de konuşmasında, geçmişte ABD’de İspanyol gribiyle ilgili KKTC benzeri vakasız yerler olduğunu ve bunun rehavetine kapılarak önlemlerin yumuşatılmasından dolayı 2. dalgada büyük kayıplar yaşandığını belirterek, önlemlerin kaldırılması konusunda aceleci olmamak gerektiğini söyledi.

Angolemli, geçmişte narenciye ve patatesin lokomotif sektör olduğunu, sonrasında turizm ve eğitimin öne çıktığını ancak bugün gelinen durumda tarıma dönmek gerektiğini belirtti.

Halkın gıdalara güveninin, Hal Yasası’nın tamamlanması ve sağlıklı tarım ürünleriyle sağlanabileceğini, ambargoların bile kırılabileceğini kaydeden Angolemli, tarımın gelişmesi için çeşitli önerilerde bulundu.

Angolemli, tarım altyapısının da bir an önce güçlendirilmesini istedi.