İncirli: Sadece PCR sonuçlarına bakarak pozitif vaka kaydetmek doğru deği

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Covid 19 salgınının yarattığı koşulları ve ekonomik durumu değerlendirilmesine ilişkin oturumu devam ediyor.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, bilimin ve siyasetin birbirine en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini söyleyerek, yeni vakaların çıkmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Hazırlıklı olunmadığından erken kapanmanın ve halkın da buna uyum sağlamasının, bu sonuçta etkili olabileceğine işaret eden İncirli, ülkelerin saha çalışmasıyla belirtisiz hastalarını tespit ettiğini ve bunun da gelecek için bilinmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin dediği gibi şu an steril hale gelindiyse, bunun açılımla kırılmasının çok kolay olacağını kaydeden İncirli, “Bağışıklık yüksekse, önümüz görmek daha kolay olacak” dedi.

İncirli, saha çalışmasının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunları bilemeden adım atmamak gerektiğini söyledi.

PCR cihazlarının arttırılması ve laboratuarların geliştirilmesini talep ettiklerini hatırlatarak, gelişmeleri sıralayan İncirli, böyle dönemlerde ortak akla ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İncirli, sağlık çalışanlarıyla sahada çalışanların taramalarının da acilen tamamlanması gerektiğini ifade ederek, tüm yöntemleri kullanmadan uluslararası örgütlerin bizi dikkate almayacağını söyledi.

Sadece PCR sonuçlarına bakarak pozitif vaka kaydetmenin doğru bulmadığını dile getiren İncirli, hastalığı geçirip atlatmış olanların da tespit edilebileceğini belirtti.

Ülkede gerçekten rekorlara girecek bir başarı varsa ikinci dalganın hazırlıklarının da tamamlanması gerektiğini kaydeden İncirli, ülkeye gelen tıbbı malzeme miktarının ve kimlere dağıtıldığının da bilinmesi gerektiğini söyledi.

İncirli, Sağlık Bakanlığı’nın Nakil Kurulu toplanmadan nakil yaptığına ilişkin söylemlerle ilgili de bilgi istedi.