Derya: Bilim Kurulu, Tabipler Birliği ve DSÖ açılın diyemezken ve denetimi kimin sağlayacağı belli değilken açılımdan nasıl söz edebilirsiniz?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Covid 19 salgınının yarattığı koşulları ve ekonomik durumu değerlendirilmesine ilişkin oturumu devam ediyor.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, açılımdan önce yapılaması gerekenleri sorgulayarak, hala bilinmeyen çok etken olduğunu ve geçen hafta sordukları sorulara hala cevap alamadıklarını kaydetti.

Derya, yapılan testlerle ilgili çelişkili ifadelere de değinerek, “Bilim Kurulu, Tabipler Birliği ve DSÖ açılın diyemezken ve denetimi kimin sağlayacağı belli değilken açılımdan nasıl söz edebilirsiniz?” dedi.

Elzem olan görevini yerine getirenler hasta olursa, devletin tedaviyi yapıp yapmayacağını soran Derya, açılım sonrası yapılacak ödemelerin nasıl yapılacağının da açıklanmasını istedi. Derya, 10 günlük periyodlarla çalıştırılmanın da yasal olmadığını söyledi.

Derya ayrıca alınan kararlara ilişkin düzenlemelerin de yapılmadığı eleştirisinde bulundu.

İç borçlanmanın hastane ve sağlık sektörü için önerildiğini dile getiren Derya, Başbakan Tatar’ın geçmişte maaşını alamadığı için borcunu ödeyemediğiyle ilgili basın açıklamalarını hatırlattı.

Derya, “Maliyeci perspektifiyle ekonomi yönetilemez” dedi.