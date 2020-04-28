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Şahali: 30 milyon TL’lik kaynağın sadece 3’te biri harcandı

Meclis'te salgın ve ekonomik sonuçları konuşuluyor

28 Nisan 2020
Erkut Şahali
CTP Milletvekili Erkut Şahali

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Covid 19 salgınının yarattığı koşulları ve ekonomik durumu değerlendirilmesine ilişkin oturumu devam ediyor.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, rakamlara ve verilere dayanarak değerlendirmeler ve konuşmalar yapmak gerektiğini belirterek, maliye konusundaki rakamlara ve bakanlığın seyir defterine ulaşmada zorluk çektiklerini söyledi.

Şahali, salgın başladıktan sonra ayrılan 30 milyon TL’lik kaynağın sadece 3’te birinin harcandığına işaret ederek, esas harcamanın henüz yapılmadığını kaydetti.

Sıcak paranın piyasaya akmamasından dolayı piyasada büyük bir daralmanın söz konusu olduğunu belirten Şahali, hükümetin bu konuda üstüne düşeni yapması gerektiğini söyledi. Şahali, inşaat sektörünün, gereken adımlar atılarak, can simidi haline getirilebileceğini ancak kalıcı çevre sorunları yaratmamaya da özen göstermek gerektiğini belirtti.

Erkut Şahali, kriz ortamı fırsat bilinerek, ekonominin düzelmesi için kalıcı ve yapıcı değişiklerin yapılabileceğini kaydetti.

Şahali, Kıb-Tek’in AKSA’ya olan borçlarına da değinerek, derhal ve hemen bu borcun ödenmesi gerektiğini, bu yapılmıyorsa ortada çok ciddi bir suistimal olduğunu savundu.

Dünyadaki akaryakıt fiyatlarındaki yüzde 40’lık gerilemeye de değinen Şahali, hükümetin bu konuda ne yaptığını sordu.

Şahali, Türkiye’nin verdiği para konusunda, anlaşmalarda yer almayan kaynak aktarımından söz edildiğini ileri sürerek, bu konuda sansasyonel açıklamalardan kaçınmak gerektiğini belirtti.

 



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