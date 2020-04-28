Şahiner: Salgının ekonomik boyutları, salgının kendisinden çok daha tehlikeli olabilir

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Covid 19 salgınının yarattığı koşulları ve ekonomik durumu değerlendirilmesine ilişkin oturumu devam ediyor.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de konuşmasında, salgının ekonomik boyutlarının, salgının kendisinden çok daha tehlikeli olabileceğine işaret etti.

Ekonomik ilişki içinde olunan ülkelerde beklenen yüzde 6’lık daralmanın hayat pahalılığını da beraberinde getireceğini kaydeden Şahiner, girdi maliyetlerinin artmasının ihracat-ithalat arasındaki makasın daha da daralması anlamına geleceğini belirtti.

Şahiner, öğrenci sayısında düşüş beklendiğinden üniversitelerin de olumsuz etkileneceğini kaydetti.

Salahi Şahiner, salgından en çok etkilenecek sektörlerin başında gelen turizmin, özellikle uçak bileti fiyatlarında beklenen artıştan da olumsuz etkileneceğini söyledi.

Şahiner, girdi maliyetlerinin artmasından dolayı tarımsal üretim ve hayvancılık sektörünün de sıkıntıya düşebileceğini belirtti.

Kıb-Tek’in AKSA ile sözleşmesine de değinen Şahiner, oldukça pahalıya mal olan bu elektrik ihtiyacının Kıb-Tek tarafından üretileceği koşulların bir an önce oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Pandeminin dünya genelinde ekonomik bir daralmaya neden olacağına işaret eden Şahiner, IMF’nin özellikle kaynak sıkıntısı çeken ülkelere ilişkin önerilerinin dikkate alınabileceğini söyledi.