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Fikri Toros: Yeni dünya düzenine uyum sağlamak için sektörlerin yeniden şekillenmesi gerekmektedir

Meclis'te salgın ve ekonomik sonuçları konuşuluyor

28 Nisan 2020
Fikri Toros
CTP Milletvekili Fikri Toros

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Covid 19 salgınının yarattığı koşulları ve ekonomik durumu değerlendirilmesine ilişkin oturumu devam ediyor.

CTP Milletvekili Fikri Toros, pozitif vakaya rastlanmamasının, sektörlerin açılması konusunda umut olduğunu ancak test oranının ve pandemi hastanesi yapılmamasının başlıca kaygı kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.

Toros, yeniden açılmaya dair çalışmaya CTP’nin dahil olmadığına işaret ederek, bu durumlarda dayanışma çağrısı yapan hükümetin bir kez daha çeliştiğini söyledi.

Tüm sağlık önlemleri alınarak yeniden kapanma olasılığının ortadan kaldırması gerektiğini kaydeden Toros, işsizlik ödeneğinden yapılan kesintinin doğru olmadığını belirterek, takasta yaşanan sorunları asgariye indirecek çağrılar yapılması önerisinde bulundu.

Toros, iç borçlanmayı ötelemeyi ve borcu borçla kapatma önerisi yapılmasını eleştirdi.

Fikri Toros, ekonomideki krizin yapısal değişikliklerle giderilebileceğini belirterek, salgın öncesinde var olan sorunların ortadan kalkmadığından yeni dünya düzenine uyum sağlamak için sektörlerin yeniden şekillenmesi gerektiğini kaydetti.



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