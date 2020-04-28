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Hasipoğlu: Süreç hükümetin önlemleri sayesinde başarıyla atlatıldı

Meclis'te salgın ve ekonomik sonuçları konuşuluyor

28 Nisan 2020
Oğuzhan Hasipoğlu
UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Covid 19 salgınının yarattığı koşulları ve ekonomik durumu değerlendirilmesine ilişkin oturumu devam ediyor.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, korona virüsle ilgili zor sürecin hükümetin önlemleri sayesinde başarıyla atlatıldığını söyledi.

Sağlık Bakanının süreci iyi yönettiğini ancak bakana haksız eleştiriler yapıldığını ifade eden Hasipoğlu, birçok sağlıkçının ve başhekimin bakanın başarısı konusunda kendisiyle aynı görüşte olduğunu belirtti.

Son 10 gündür ülkede hiç pozitif vaka olmadığına işaret eden Hasipoğlu, KKTC’nin ölüm oranı en düşük ülkeler sıralamasında olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu, “Bizim bu verileri pazarlamamız gerek. İzolasyon altında yaşayan Kıbrıslı Türkler bunu benimsedi ve başarı öyküsüne dönüştürdü. Bunu dünyaya duyurmalıyız. DSÖ’ye üye olmak için adım atmalıyız” şeklinde konuştu.

Korona virüsün yayılmasını engellemekteki başarının herkese ait olduğunu ifade eden Hasipoğlu, bu başarının hijyenik bir ülkeye yaratmada da kullanılabileceğini, “hijyenik ülke- korona virüsten arınmış ülke” kavramının turizm ve ekonomi için önemli olduğunu söyledi.

 



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