‘Koronavirüsü yok ettik’ diyen Yeni Zelanda’da hayat nasıl normale dönmeye başladı?

Yeni Zelanda’da 5 hafta süren koronavirüs önlemleri yumuşatıldı. Halkın en çok özlediği şey, kafe ve fast food zincirlerindeki yoğunluğa bakılırsa, kahve ve patates kızartması oldu.

Ülkede koronavirüs vakalarındaki artış azaldığında ve istikrar sağlandığında, alarm seviyesi 3’e indirildi. Mecburi olmadığı gerekçesiyle geçici olarak kapatılan iş yerleriyle birlikte paket servis yapan kafe ve restoranlar da açıldı.

Ve çok kısa bir süre içinde kafelerle fast food zincirlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Sokağa çıkan ve ilk önce kafelere giderek sıraya gidenlerden biri, “Bu kahvenin tadı müthiş, aynı zamanda bana normal hayatıma geri dönmüşüm gibi bir hissiyat veriyor” diyor.

BBC’nin konuştuğu Auckland’deki Victoria Howe da, “Yetenekli bir baristanın size kahve yapması kadar harika bir şey yok” dedi.