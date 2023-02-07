Özçelik: Ercan Havalimanı’na gelen yardımlar deprem bölgelerine gönderiliyor

Ercan Havaalnı ,işletmecisi T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı’na gelen yardımların deprem bölgelerine gönderilmeye devam edildiğini belirtti.

Özçelik, tüm olanaklarıyla halkın ve devletin yanında olduklarını belirterek, “İnşallah en erken zamanda çocuklarımızdan, aileleri ve öğretmenlerimizden iyi haberler alırız. Tüm dualarımız onlarla” dedi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem nedeniyle 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgelere ulaştırılmak üzere Ercan Havalimanı’na gelen yardımlar deprem bölgelerine gönderilmeye devam ediliyor.

Serhat Özçelik, Türkiye’deki deprem bölgesindeki vatandaşların yakınları ile yardım ekipleri ve yetkililerin, Ercan Havalimanı’nda bulundukları süre zarfında rahat etmeleri için tüm T&T personelinin seferber olduğunu belirtti.

6 Şubat’tan itibaren deprem bölgelerine gideceklere her türlü yiyecek ve içecek yardımı yapılarak, ekiplere tüm kolaylıkların sağlandığı ifade eden Özçelik, şöyle devam etti:

“T&T Havalimanı personeli, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi yetkilileri, Polis, askeri personel ile birlikte vatandaşlardan, işletmelerden, kurum ve kuruluşlardan Ercan Havalimanı’na gelen yardımların depolanması ve organize bir şekilde uçaklara alınması koordine ediliyor. Ayrıca, havalimanımızda 24 saat sağlık ekibi ile ambulans yer alıyor.”

-“Yardımların Lefkoşa’daki Atatürk Spor Salonu’na yönlendirilmesi isteniyor”

Özçelik, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetiminin, Ercan Havalimanı’na gelen yardımların VIP bölümündeki yığılmayı önlemek için Lefkoşa’daki Atatürk Spor Salonu’na yönlendirilmesini istediğini de duyurdu.

Bakanlar Kurulu kararı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na verilen yetki ile Türkiye’ye ailelerinin yanına gitmek isteyenlere ücretsiz uçak seferleri gerçekleştirildiğini ifade eden Özçelik, bu konuda Ercan Havalimanı’nda danışma bankosunun karşısında bir ofis kurulduğunu belirtti.

-“Umutla iyi haberler bekliyoruz. Acımız ortaktır”

T&T Havalimanı İşletmeciliği olarak vatandaşların ve devletin bu acı gününde acılarını paylaştığını kaydeden Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

“Tüm olanaklarımızı depremzedeler için seferber ettik. Büyük deprem felaketi nedeniyle yaşanan can kayıpları bizlerin de acısıdır. Hayatlarını kaybedenlere tanrıdan rahmet, geride kalanlara başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Bu felaketi el birliği ve dayanışma ile aşacağımıza inancımız tamdır. İnşallah en erken zamanda çocuklarımızdan, aileleri ve öğretmenlerimizden iyi haberler alırız. Tüm dualarımız onlarla.”