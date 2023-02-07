AFAD: Depremde can kaybı 4 bin 544'e yükseldi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
ManşetTürkiye

AFAD: Depremde can kaybı 4 bin 544’e yükseldi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
AFAD: Depremde can kaybı 4 bin 544'e yükseldi

AFAD, depremde toplam kaybın 4 bin 544’e ulaştığını; 26 bin 721 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

Depreme ilişkin son bilgiler AFAD tarafından paylaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 bin 544 kişinin hayatını kaybetti, 26 bin 721 kişinin yaralandığını, yıkılan bina sayısının 5 bin 775 oldu.


AFAD açıklamasında “Bölgede arama kurtarma faaliyetlerine destek için görevlendirilen gemi ve araçlarımız var. 100 civarı uçak helikopter bölgede bulunmakta. Bugünkü faaliyetlerde 60 bin 217 personel görev yapmaktadır. Ülkemizin her yerinden yardımlar yapılmasıyla ilgili talepler gelmekte.” denildi.

THY deprem bölgesindekileri 13 Şubat’a kadar ücretsiz taşıyacak

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat’a kadar tek yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. İlgili uçuşlarımızda yolcu düzeninin sağlanması için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelmenizi rica ederiz” ifadelerini kullandı.

Pegasus Havayolları da birkaç saat önce Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tüm uçuşlarımız 13 Şubat’a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:AFADcan kaybıdepremölümTürkiye
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar