AFAD: Depremde can kaybı 4 bin 544’e yükseldi

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat’a kadar tek yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. İlgili uçuşlarımızda yolcu düzeninin sağlanması için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelmenizi rica ederiz” ifadelerini kullandı.

Pegasus Havayolları da birkaç saat önce Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tüm uçuşlarımız 13 Şubat’a kadar ücretsiz olacağını açıkladı.