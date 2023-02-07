Hipotermi Nedir?

Hipotermi Neden Olur?

Hipotermi, vücudun ısıyı üretebildiğinden daha hızlı kaybettiği durumlarda ortaya çıkar. Hipoterminin en yaygın nedeni soğuk hava koşullarına veya soğuk suya maruz kalmaktır. Ancak bireyler normal vücut ısısından daha soğuk herhangi bir ortama uygun şekilde giyinmeden uzun süre maruz kalırsa veya koşulların etkisini kontrol edemezse yine hipotermi görülebilir.

Vücut, kıyafet ile korunmayan yüzeylerinden ısı kaybedebilir. Rüzgar cildin yüzeyindeki ince sıcak hava tabakasını taşıyarak vücut ısısını sürekli düşürebilir. Soğuk toprak ya da özellikle soğuk su, yağmur veya ıslak kıyafetler gibi çok soğuk bir yüzey ile temas ettiğinde, termodinamik yasaları gereği sıcaklığını yitirebilir.

Hipotermiye neden olan koşullar arasında hava koşulları için yeterince sıcaklık sağlamayan kıyafetleri kullanmak, soğukta çok uzun süre kalmak, kaza nedeniyle beklenmedik bir şekilde suya düşmek, soğuk havada ıslanmak, ıslak kıyafetleri çıkarmamak veya sıcak, kuru bir yere gitmemek veya yetersiz ısınma ya da çok fazla klima kullanımı nedeniyle çok soğuk bir evde yaşamak sayılabilir.

Çeşitli faktörler hipotermi riskini artırabilir. Örneğin fiziksel olarak yorgun olan bireylerin soğuğa karşı toleransı daha azdır. Alkol, bireyin kendisini sıcak hissetmesine neden olabilir, ancak kan damarlarının genişlemesine neden olarak cildinizin yüzeyinden daha hızlı ısı kaybı yaşanmasını sağlar. Alkol içen bireylerin doğal titreme tepkisi daha azdır. Buna ek olarak alkol veya uyuşturucu kullanımı, kişinin hava koşullarına uygun davranmasını etkileyebilir.

Çocuklar yetişkinlerden daha hızlı ısı kaybederler ve soğuğu görmezden gelme eğilimi gösterebilirler. Bununla birlikte yeterince küçük çocuklar soğuk havada düzgün giyinme veya gerektiği zaman soğuktan çıkma kararını verecek yetiye sahip olmayabilirler.

Vücudun sıcaklığı düzenleme ve soğuğu algılama yeteneğinin yaşla birlikte azalabilmesi ihtimalinin yanı sıra bazı yaşlı yetişkinler üşüdüklerinde bunu ifade edemeyebilir veya sıcak bir yere kendileri geçemeyebilirler.

Bunama veya benzeri şekilde yargılamayı engelleyen diğer rahatsızlıkları olan kişiler, kendi başlarına hava koşullarına uygun giyinemeyebilir veya soğuk havanın riskini anlamayabilir. özellikle demans hastaları kendi başlarına evden uzaklaşabilir veya kolayca kaybolabilirler. Bu durum bu bireylerin soğuk veya yağışlı havalarda dışarıda mahsur kalma ihtimalini ortaya çıkarır.

Anoreksiya nervoza ya da yetersiz beslenme, diyabet, felç, hipotiroidizm, yani tiroid işlevlerinin yetersizliği, Parkinson hastalığı, şiddetli artrit, travma ve omurilik yaralanmaları gibi bir takım tıbbi durumlar bireyin vücut ısısını düzenleme yeteneğini etkiler. Bu durumların veya başka tıbbi durumların tedavisinde kullanılan antidepresanlar, antipsikotikler, narkotik ağrı kesiciler ve yatıştırıcılar gibi ilaçlar vücudun sıcaklığını düzenleme yeteneğini değiştirebilir.

Hipotermi İle Ortaya Çıkabilecek Komplikasyonlar Nelerdir?

Soğuk havaya veya soğuk suya maruz kalma nedeniyle hipotermi geliştiren bireylerde, vücut dokularının donması, ya da kan akışındaki kesintiden kaynaklanan kangren, yani doku çürümesi ve doku ölümü bulunur.

Hipotermi Nasıl Önlenir?

Soğuk havada dışarı çıkmadan önce bireyler kendilerinin ve çocuklarının belirli önlemler alması konusunda gerekli adımları attığından emin olmalıdır.

Vücut ısısının baş, yüz ve boyundan kaçmasını önlemek için bir şapka veya başka bir koruyucu örtü ve ellerden kaçmasını önlemek için eldiven giyilmelidir. Bol, kat kat ve hafif giysiler kullanılmalıdır. Sıkı dokunmuş, su tutmayan malzemeden yapılmış dış giysiler, rüzgardan korunma için en iyisidir. Yün, ipek veya polipropilen kıyafetlerin iç katlarda giyilmesi, vücut ısısını pamuktan daha iyi korur.

Soğuk havalarda çok terlemeye neden olacak aktivitelerden kaçınılmalıdır. Terden nemlenmiş giysilerin ve soğuk havanın bileşimi bireyin vücut ısısını daha çabuk kaybetmesini sağlar.Bu nedenle mümkün olduğunca kuru kalınmalı ve ıslak giysiler bir an önce çıkarılmalıdır. Özellikle eller ve ayakların kuru olmasına dikkat etmek gerekir, çünkü eldivenlere ve botlara kar kolaylıkla girebilir.

Çocuklar kışın soğuktan korumak ve dışarıdayken hipotermi olmalarını önlemek için özellikle bebekleri ve küçük çocukları, bir yetişkinin aynı koşullarda giyeceğinden daha fazla kat kıyafet ile giydirmek gerekli olabilir. Çocuklarda ürperme görülürse, içeri girilmelidir. Bu hipoterminin ilk işaretidir. Dışarıda oynayan çocukların ısınmak için sık sık eve girmesi sağlanmalıdır. Bebeklerin soğuk bir odada uyumasına izin verilmemelidir.

Kötü hava koşullarında ve özellikle uzun yolda araçla seyahat eden bireylerin her zaman birilerini nereye gittiğini ve ne zaman varmayı hedeflediği konusunda bilgilendirmesi tavsiye edilir. Bu sayede yolda çıkabilecek sorunlara karşı acil müdahale ekiplerinin bilgilendirilmesi daha kolaylaşacaktır.

Araçta mahsur kalma ihtimaline karşı araçta acil durum malzemeleri bulundurmak faydalıdır. Yolda kalan bireyler ihtiyacı olan her şeyi yanlarına almalı ve bir yere hareket edeceklerse bir arada hareket etmeli, mümkün olduğu kadar kapalı bir yerde kalmalıdırlar. Arabayı ısıtmak üzere her saat için 10 dakika çalıştırmak yeterli olacaktır. Bu motor çalışırken camın biraz aralık olduğundan ve egzoz borusunun karla kaplı olmadığından emin olmak gereklidir.

Soğuk havada dışarıda olan, tekne ile seyahat eden ve soğuk gecelerde yatmadan önce alkol alınmaması tavsiye edilir.

Su, hipotermiye neden olmak için çok soğuk olmak zorunda değildir. Normal vücut sıcaklığından daha soğuk olan herhangi bir su, vücudun ısı kaybetmesine neden olur. Soğuk suya yanlışlıkla veya istemeden düşen bireyler, hayatta kalma sürelerini artırmak için bir takım önlemler alabilirler. Deniz taşıtına binen bireyler can yeleği giymelidir. Can yeleği, bireyin daha az enerji harcayarak yüzmesini kolaylaştırır ve sağladığı az miktardaki yalıtım soğuk suda daha uzun süre hayatta kalmaya yardımcı olabilir.

İlk fırsatta sudan mümkün olduğu kadar çıkılmalı ve vücut ile suyun doğrudan teması kesilmelidir. Sadece güvenli bir yere yakın olan bireyler yüzmelidir. Yakında bir can yeleği, başka bir birey ya da tekne yoksa hareket edilmemelidir. Yüzme vücudun enerjisini tüketir ve hayatta kalma süresini kısaltabilir. Isı kaybını en aza indirmek için bacakları birbirine, kolları da vücuda yapışık tutmak önemlidir. Mümkünse dizler göğüs bölgesine doğru çekilmelidir.

Suya birden fazla kişi düştüyse ısı korunması için bir araya gelmeli ve yakın durmalıdırlar. Suyun içinde kıyafetler çıkarılmamalıdır. Mümkünse kıyafetlerin düğmeleri ve fermuarları kapatılmalıdır. Eğer varsa, baş örtülmelidir. Kıyafetler sadece güvenli bir şekilde sudan çıktıktan sonra çıkarılmalı, hemen ardından kurumak ve ısınmak için gerekli önlemler alınmalıdır.