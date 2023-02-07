Başbakan Ünal Üstel: Umut verici bir gelişme

Başbakan Ünal Üstel Adıyaman’dan umut verici bir gelişme paylaştı.

Ünal Üstel açıklamasında “evlatlarımızın bulunduğu enkazda ilk kez bir ses teması kuruldu” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Değerli kardeşlerim. Sizlerle umut verici bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Şahsıma deprem bölgesinden aktarılan bilgiye göre; evlatlarımızın bulunduğu enkazda ilk kez bir ses teması kurulduğu yönündedir. Sesin alındığı bölümde çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Umarım iyi haberler alırız. Allah yardımcımız olsun.