Başbakan Ünal Üstel: Umut verici bir gelişme - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Başbakan Ünal Üstel: Umut verici bir gelişme

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Başbakan Ünal Üstel Adıyaman'dan umut verici bir gelişme paylaştı.

Başbakan Ünal Üstel Adıyaman’dan umut verici bir gelişme paylaştı.

Ünal Üstel açıklamasında “evlatlarımızın bulunduğu enkazda ilk kez bir ses teması kuruldu” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:


Değerli kardeşlerim. Sizlerle umut verici bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Şahsıma deprem bölgesinden aktarılan bilgiye göre; evlatlarımızın bulunduğu enkazda ilk kez bir ses teması kurulduğu yönündedir. Sesin alındığı bölümde çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Umarım iyi haberler alırız. Allah yardımcımız olsun.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
2
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Adıyamandepremenkazisois hotelumutÜnal Üstel
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar