Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel’in daveti üzerine başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu’nda depreme ilişkin yapılacak çalışmaların değerlendirildiğini ve iki kurumun süreci en iyi şekilde yönetmek adına koordinasyon ve istişare içerisinde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Tatar, “İnşallah bu süreci en iyi şekilde yönetip, evlatlarımızı o enkazın altından en süratli şekilde kurtaracağız” dedi.

Şu anda deprem bölgesinde olan bakanların ve ekiplerin çalışmaların yanında, kendilerinin de burada neler yapılabileceğine dair çalışmalar yürüttüklerini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, olayı her boyutuyla değerlendirdiklerini belirtti.

Bu süreçte Kıbrıs Türk halkının duyarlılığını gösterdiğine işaret eden Tatar, yaşanan depremin şiddetini vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti’ne bu süreçte destek olmaya devam edeceklerini açıkladı.

Tatar, “KKTC elinden gelenin en iyisini yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tamamlandı.

– “Türk halkıyla birlikte acıların sarılması, yaraların en erken zamanda toparlanabilmesi için çalışacağız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Üstel’in daveti üzerine başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada, dün sabahtan beri yapılan çalışmalar ve bundan sonra neler yapılabileceği konusunda her boyutta değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

Tatar, dün ve bugün deprem bölgesinde bulunan bakanlar Nazım Çavuşoğlu, Dursun Oğuz, sivil savunma teşkilatı ile arama kurtarma ekiplerinin yaptıkları çalışmaların yanında, Başbakanlık tarafından yürütülen çalışmalara da değinerek, koordinasyon ve istişare içerisinde bu çalışmaların en iyi şekilde yürütüleceğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs olarak her zaman her koşulda Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduklarını söyleyen Tatar, hem kendi evlatlarını enkazdan çıkarmak hem de Türkiye’ye bu süreçte destek olmak için çalışıldığını vurguladı.

-“Başbakan yarın birtakım görüşmelerde bulunacak”

Kıbrıs Türk halkının bu süreçte duyarlılığını gösterdiğini, tırlarla birçok yardımın bölgeye gönderildiğini ve hesaplara yatırım yapıldığını ifade eden Tatar, bu kapsamda Başbakan’ın da yarın birtakım görüşmelerde bulunacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nda yürütülen çalışmalara destek veren Türkiye Cumhuriyeti’nin Büyükelçisi, Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve diğer ilgililere de teşekkürlerini ileterek, Adıyaman’da daha süratli bir şekilde enkaz çalışmalarının yapılması adına çeşitli girişimlerde bulunmaya devam ediyor olduklarını vurguladı.

“İnşallah bu süreci en iyi şekilde yönetip, evlatlarımızı o enkazın altından en süratli şekilde kurtaracağız” diyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı uluslararası yardım çağrısını da hatırlatarak, KKTC’den oraya intikal eden sivil savunma, arama kurtarma ekipleri ile diğer gönüllülerin bu sürecin devamında da çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

– “Milletimize başsağlığı diliyorum”

Asrın depremi olarak nitelendirilebilecek bir deprem yaşandığını, yüzeyin sadece 7 km altında olmasından dolayı belirtilen şiddetten çok büyük bir etkisi olduğunu ve büyük bir enkaz oluştuğunu anlatan Tatar, Türk halkıyla birlikte acıların sarılması, yaraların en erken zamanda toparlanabilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Herkese geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.