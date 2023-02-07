Düzce’de bulunan 2 kafile adaya döndü

Düzce’de bulunan Yakın Doğu Koleji Genç Erkek Hentbol Takımı ile Lefkoşa Türk Lisesi Genç kız hentbol takımından oluşan kafile Ercan’a indi.

Düzce’de bulunan 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Yakın Doğu Koleji Genç Erkek Hentbol Takımı ile 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Lefkoşa Türk Lisesi Genç Kız Hentbol Takımının, Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan kalkan uçakla, adaya döndü.

Diğer uçak 22.20’de inecek