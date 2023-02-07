Düzce'de bulunan 2 kafile adaya döndü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Düzce’de bulunan 2 kafile adaya döndü

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Düzce’de bulunan Yakın Doğu Koleji Genç Erkek Hentbol Takımı ile Lefkoşa Türk Lisesi Genç kız hentbol takımından oluşan kafile Ercan’a indi.
Düzce’de bulunan 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Yakın Doğu Koleji Genç Erkek Hentbol Takımı ile 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Lefkoşa Türk Lisesi Genç Kız Hentbol Takımının, Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan kalkan uçakla, adaya döndü.

Diğer uçak 22.20’de inecek

Kahramanmaraş’ta bulunan 13 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Namık Kemal Lisesi Genç Erkek Voleybol Takımı ile 14 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 idareciden oluşan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Genç Kız Voleybol takımının, Adana’dan Türkiye saatiyle 22.35’te kalkacak uçakla, yerel saat 22.20’de KKTC’ye dönüş yapmasının beklendiği kaydedildi.

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