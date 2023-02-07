Sivil Savunma: 1 erkek yetişkin yaralı olarak tespit edildi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma ekibi, Adıyaman’da KKTC’li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar neticesinde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı:

06 Şubat 2023 pazartesi günü 5 erkek vatandaşın cansız bedeni çıkarılmıştır.

07 şubat 2023 salı günü; 5 erkek yetişkin ve 2 kız öğrencinin cansız olarak enkaz altından çıkarılırken, 1 erkek yetişkin ise yaralı olarak tespit edilmiştir. Yaralı vatandaşı kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir

İsias Otel civarındaki enkazlar da yapılan arama-kurtarma çalışmalarında ise 1 anne ve 2 çocuk ile 1 yetişkin erkek vatandaşı yaralı olarak göçük altından çıkarmıştır.

Ekiplerimiz, gece şartlarındaki olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürmekte ve çocuklarımıza ulaşabilmek için yoğun bir çaba sarf etmektedir.