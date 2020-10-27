Oyuncu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti.

Karagöz’ün ölüm haberini kızı Zeynep Karagöz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Karagöz, şu ifadeleri kullandı:

“Babişkom, bugün son yolculuğuna çıktı. Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe.”

Karagöz Bizimkiler dizisinde Abbas karakteriyle tanınıyordu.