Değirmenlik Belediyesi’nden öğrenci ve öğretmenlere maske

Değirmenlik Belediyesi, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 önlemleri kapsamında, online eğitimlerin ardından açılan okullarda daha güvenli bir ortam yaratmak adına, öğrenci ve öğretmenlere maske dağıttı. Bölgemiz okullarındaki tüm sınıflara dezenfektan aparatı takılarak, düzenli olarak dezenfektan ilacı desteği sağlanıyor.

Göreve geldiği günden buyana bölgemiz okulları ve yarınlarımız olan çocuklarımızın eğitimlerini en iyi şekilde alabilmeleriyle yakından ilgilenen Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, özellikle eğitimi zor duruma sokan salgınla ilgili olarak tedbirler alarak, okullara koruyucu yüz maskesi ve hijyen için dezenfektan götürdü.

Karavezirler yaşanan bu zor günlerin en kısa zamanda bitmesini temenni ederek, tüm halkımıza sağlıklı günler diledi.