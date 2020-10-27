Kıbrıs
Ersin Tatar, Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’daki temaslarını sürdürüyor. Tatar, bugün TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine dün ilk resmi yurt dışı ziyaretini yapmak üzere Ankara’ya gitmişti.
Tatar ve Erdoğan, dünkü görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı da düzenlemişti.