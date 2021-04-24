Oygar: 50 kişi katılım kuralına uygun yapılması gerekir

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar, kurallara uyulmaması halinde yasal işlem başlatılacağını açıkladı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan karara göre açık alanlarda yapılması planlanan eylem miting ve törenlerin sosyal mesafe, maske kullanımı ve azami 50 kişi katılım kuralına uygun yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

Oygar, yazılı açıklamasında, “belirtilen kurallara uyulmaması halinde yasal işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgine sunarım” dedi.

Oygar yaptığı açıklamada; ” Bulaşıcı hastalıklar üst komitesi tarafından alınan karara göre açık alanlarda yapılması planlanan eylem miting ve törenlerin sosyal mesafe, maske kullanımı ve azami 50 kişi katılım kuralına uygun yapılması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen kurallara uyulmaması halinde yasal işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgine sunarım.” dedi