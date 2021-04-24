NASA, Mars helikopterinin havadan çektiği ilk renkli fotoğrafı paylaştı

Söz konusu fotoğraf da bu uçuş denemesinde çekildi. Cuma paylaşılan görüntünün her iki yanında helikopterin iniş takımları görülüyor. Fotoğrafın altında da 1,8 kilogramlık Ingenuity’nin Kızıl Gezegen’in yüzeyine yansıyan gölgesi dikkatleri çekiyor.

Fotoğrafa, helikopteri karnında taşıyan Perseverance uzay aracının bölgede bıraktığı çarpıcı izler de yansıyor. Üçüncü uçuş denemesi pazar Helikopterin pazar tekrar uçacağı belirtildi. Bu denemede helikopterin 5 metre yüksekliğe daha hızlı ulaşması hedefleniyor. Zira önceki iki uçuşta saniyede 0,5 metre hızla hareket edilmişti. Bu sefer saniyede 2 metre hıza çıkılacak. Söz konusu testte hava aracının 80 saniye boyunca havada kalması ve toplamda 100 metre mesafe katetmesi planlanıyor. Ingenuity’nin baş pilotu Håvard Grip şöyle konuştu: Üçüncü uçuş, Ingenuity’nin gökyüzünde özgürlüğü tatmaya başlayacağı büyük bir adım. Independent Türkçe, CNN International, NASA Derleyen: Uğurcan Yıldız