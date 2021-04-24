Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası, eski milletvekili ve bakanlardan Rüstem Tatar son yolculuğuna uğurlandı.

90 yaşında, bugün sabaha karşı hayatını kaybeden Rüstem Tatar’ın cenaze töreni saat 14.00’te Lefkoşa Kabristanlığında gerçekleştirildi.

Covid 19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen cenaze törenine; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve birinci derece aile yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bazı bakanlar, bazı milletvekilleri, bazı parti başkan ve temsilcileri katıldı.

Cenaze namazı, Din İşleri Başkanı Talip Atalay tarafından kıldırıldı.

Cenaze namazını müteakip Rüstem Tatar’ın tabutu askerler tarafından taşınarak, gömüleceği alan getirildi.

Rüstem Tatar’ın tabutunun sarılı olduğu bayraklar, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi.

Rüstem Tatar, dualar eşliğinde defnedildi.