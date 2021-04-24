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Bu Memleket Bizim Platformu: Eylem değil gala

24 Nisan 2021
Bu Memleket Bizim Platformu





Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar, kurallara uyulmaması halinde  yasal işlem başlatılacağını açıklamasının ardından Bu Memleket Bizim Platformu “eylem mi ne eylemi” paylaşımında bulundu.

 

 

Oygar: 50 kişi kuralına uyalım

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan karara göre açık alanlarda yapılması planlanan eylem miting ve törenlerin sosyal mesafe,  maske kullanımı ve azami 50 kişi katılım kuralına uygun yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

Oygar, yazılı açıklamasında, “belirtilen kurallara uyulmaması halinde  yasal işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgine sunarım” dedi.

Oygar  yaptığı açıklamada; ” Bulaşıcı hastalıklar üst komitesi tarafından alınan karara göre açık alanlarda yapılması planlanan eylem miting ve törenlerin sosyal mesafe,  maske kullanımı ve azami 50 kişi katılım kuralına uygun yapılması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen kurallara uyulmaması halinde  yasal işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgine sunarım.” dedi





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24 Nisan 2021


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