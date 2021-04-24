Maliye Bakanı Dursun Oğuz Rüstem Tatar’ın vefatı dolayısı ile taziye mesajı yayımladı.

İşte Bakan Oğuz’un başsağlığı mesajı:

‘Ülkemizin yetiştirdiği önemli değerlerden, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın değerli babası Sayın Rüstem Tatar’ın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ülkemizde bir çok görevlerde bulunmuş, devlet adamlığına yakışır bir yaşam sürerek örnek teşkil eden, halkına ve ülkesine değer katmış kıymetli devlet adamı Rüstem Tatar’a Allah’tan rahmet, Tatar ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.’