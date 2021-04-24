Dünya genelinde vaka sayısı 146 milyonu geçti

ABD, yan etkileri sebebiyle kullanımı durdurulan Johnson&Johnson aşısının yeniden kullanımına onay verdi. Bir günde 100 binlerce koronavirüs vakasının kaydedildiği Hindistan’da hastaneler oksijen sıkıntısı yaşıyor.

Yeni Delhi’deki bir hastane, 150’den fazla koronavirüs hastasına verilen oksijenin kesildiğini açıkladı.

Romanya’da 4,5 milyon doz aşı uygulandı

Romanya’da aşı programını hızlandırmak için ‘aşı maratonu’ etkinliği düzenlendi. Üç günlük maratonda Romanyalılar randevu almadan gittikleri sağlık kuruluşlarında aşı oldu. Ülkede şu ana kadar 4,5 milyonun üzerinde doz aşı uygulandı.