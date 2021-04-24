Afganistan’da bombalı saldırı: 4 ölü

Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazada basına yaptığı açıklamada, Gazne’nin Şaliz bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Cumazada, saldırıda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sivil ölümlerinde yüzde 29 artış

Ülkede bir yandan istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan şiddet olayları devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan’da 2021’in ilk çeyreğinde 573 sivilin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Sivil ölümlerinde, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 29 artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, bu ölümlerin yüzde 43,5’inden Taliban, yüzde 17’sinden hükümet yanlısı gruplar, yüzde 5’inden terör örgütü DEAŞ, geri kalanından ise devlete muhalif gruplar sorumlu tutulmuştu.