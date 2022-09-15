Osman Uçaner Süper Kupa’da final yarın akşam oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Osman Uçaner Süper Kupa mücadelesinde Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği takımları yarın akşam (16.09.2022) saat 19.00’da kozlarını Lefkoşa Atatürk Stadı’nda paylaşacak.

MTG’de hedef unvanı koruma

2021-2022 sezonunda AKSA Süper Lig ve Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Mağusa Türk Gücü, geçen sezonun Kıbrıs Kupası finalisti Doğan Türk Birliği ile yine bir kupa mücadelesine çıkacak. Geçen sezonki şampiyon kadrosundan Yusuf Yontar, Adil Uçar, Halil Uçar ve Sadık Balarabe gibi isimlerle yolları ayıran Mağusa Türk Gücü’nde kadroya Isaac Owusu, Mustafa Salk ve Eray Vudalı gibi genç isimleri kattı. Son üç yılın lig şampiyonu olan Mağusa Türk Gücü’nde teknik direktör Ali Oraloğlu yönetiminde 2022-2023 sezonunda da hedef şampiyonluk olarak açıklanırken, camia sezona kupayla başlamak için mücadele ediyor.

Doğan kupayla başlama hedefinde

Geçen sezon Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda final oynayan ve uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Doğan Türk Birliği de yenilenen teknik ekibiyle sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanıyor. KKTC liglerinde en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörlerden Turan Altay’ı takımın başına getiren sarı lacivertliler hem yeni sezona kupayla başlamak hem de ligde iddialı olduğunu kanıtlamak için Süper Kupa maçında boy gösterecek. Kadrosundan Bayram Anday, Sercan Demirman, Cenk Yılmaz gibi isimlerle yolları ayıran Doğan Türk Birliği, Mustafa Kemal Atlar, Ozan Moroğlu ve Emin Atabek’i kadrosuna kattı.

Kupaya Osman Uçaner’in ismi verildi

Bu sezon Süper Kupa’nın özel bir isimle de oynanacağı bir yıl olacak. KTFF Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla kupa hem ülkemizin hem de Türkiye’de Bursaspor ve Galatasaray’ın önemli isimlerinden merhum Kıbrıslı Türk kaleci Osman Uçaner adına oynanacak.

Finalde düdük Turgay Misk’in

Zorlu final mücadelesinde genç hakemlerden Turgay Misk düdük çalarken, Misk’in yardımcılıklarını Sertan Alkın ve Engin Akkagün yapacak. Müsabakada 4.hakem Evren Karademir olacak.