Bocce Kadınlarda Küçük Kaymaklı finali garantiledi

Kadınları Bocce Ligleri’nde 7.hafta karşılaşmaları dün akşam oynandı. K.Kaymaklı rakibi Taşkınköyü 9-4 yenerek 7.maçında 7. galibiyetini aldı ve sezonu birinci sırada bitirmeyi garantileyerek, play-off finaline adını yazdırdı. Gecenin diğer maçında ise Balıkesir SK YDÜ’yü 9-7 yenerek hem sezonun ilk galibiyetini aldı hem de az da olsa play-off umutlarını sürdürdü. YDÜ ise aldığı bu mağlubiyetle büyük bir avantajı kaybetti.

Erkekler Ligi’nde YDÜ doludizgin

Erkekler Ligi’nde 7.hafta mücadelesinde YDÜ rakibi Girne’yi zaman zaman zorlansa da 3-0’lık skorla geçerek yenilgisiz liderliğini sürdürürken, gecenin son maçında ÖZEV, Taşkınköy Spor Kulübünü 3-0’lık skorla rahat geçerek play-off mücadelesinde ikinci sıraya yerleşti.