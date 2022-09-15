Sporcu beslenme semineri düzenlendi

Mağusa Ravelin Lions Kulübü tarafından düzenlenen sporcu beslenme semineri tamamlandı.

GMB Mağusa Gelişim Akademisi konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde “sporcu beslenmesi” konu başlığını Diyetisyen Sılay Dal tarafından sunuldu. “Sporcu Beslenmesi” seminer öncesinde Lions Spor Direktörü Okan Erdoğdu ve Mağusa Ravelin Lions Kulübü başkanı Esin Oza’nın açılış konuşmaları ve dilek temennilerden sonra seminer interaktif bir şekilde devam ederek sonlandı.

Beslenmenin önemi anlatıldı

Yonpaş Dumlupınar U10 Futbol takımının katılım gösterdiği seminerde soru cevapla sporcular beslenmelerinde nelere dikkat etmesi gerektiği ve çocukların müsabaka döneminde nasıl beslenme şekillerinin kullanılması gerektiğin vurgulayan sohbetlerle seminer sona erdi.

Seminerin düzenlemesinde Mağusa Ravelin Lions Kulübü başkanı Esin Oza ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu etkinlikte katılım gösteren herkese teşekkür edilerek, yapılan etkinliğin amacına ulaştığı ifade edildi.

Katılım belgeleri verildi

Seminer sonunda Mağusa Ravelin Lions Kulübü başkanı Esin Oza, Dyt. Sılay Dal’a çiçek sunarak bu güzel sunumlarından dolayı teşekkür etti. Seminere katılım gösteren Yonpaş Dumlupınar U10 Futbol takımı sporcuları, antrenörleri ve As Başkan Çağın Öztena’ya katılım belgeleri verildi.