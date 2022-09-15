Ju Jitsu Open Akdeniz Cup hazırlıklar tamamlandı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Ju Jitsu Open Akdeniz Cup Şampiyonası’nda tüm hazırlıklar tamamlandı. 16-18 Eylül tarihleri arasında İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonasına KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Kulüplerin sporcuları yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan takımlarından oluşan Ju Jitsu sporcuları yer aldığı 6 ülke katılıyor. Türkiye Ju Jitsu Federasyon başkanı Hulisi Elmas, Genel Koordinatörü Mehmet Hallaç yanı sıra diğer ülkelerin Federasyon başkan ve temsilcilerden oluşan heyetleri ise 16 Eylül’de ülkemize geliyor.

5 branşta yarışmalar yapılacak

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonasında Kemer +18, Fıghtıng, Nevaza-gı, Nevaza no-gi, Combat branşlarında oluşan 5 branşta müsabakalar yapılacak.

Müsabakalar cumartesi

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından ülkemizde yapılacak olan Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonası 16 Eylül Cuma saat 17:00 de tartı ve eşleşmeler yapılacak. 17 Eylül Cumartesi sabah saat 08:30 antrenör ve hakem seminerinin ardından saat 10:00 da madalya maçları başlayacak. Ju Jitsu Open Akdeniz Cup şampiyonasında saat 13:30 da açılış seramoni ardından ise Prof kemer maçları yapılacak.

Seminer verilecek

5 branşta müsabakaların yapılmasının ardından şampiyonanın son gününde KKTC Ju Jitsu Türkiye Koordinatörü Seyit Mehmet Hallaç tarafından seminer verilecek.