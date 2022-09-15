Dairelerde ilk hafta tamamlandı

KKTC’deki bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı Devlet Daireleri arasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen halı saha futbol turnuvasının 12’ncisi başladı. Hasan Ramadan Cemil adına oynanan turnuvada 12 takım iki ayrı grupta mücadele ediyor.

Ortaköy-Kermiya’daki İrsen Küçük Ortaokulu halı sahasında gerçekleşen turnuvada maçları Salı ve Çarşamba akşamları 18.00 ile 21.00 saatleri arasında oynanmakta.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile başlayan turnuvada ikinci gün maçları B grubunda oynandı ve farklı galibiyetler alındı.

İlk gün, A Grubunda Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ile Sivil Havacılık Dairesi 6-6 berabere kalırken, Merkezi Cezaevi Devlet Hastanesi’ni 3-2, G.Vergi Dairesi de KKTC Meclisi’i 9-2 mağlup etmişti.

İkinci gün B grubunda oynanan maçlarda ise Lefkoşa Polis, Din İşlerini 13-7 ile geçerken, Başbakanlık Devlet Piyangoları takımı Takım Bakanlığı’nı 12-1 mağlup etmeyi başardı. İlköğretim Dairesi takımı ise 3-0’lık hükmen galibiyetle turnuvaya başladı.

İlk hafta sonuçları şöyle:

A GRUBU

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi-Sivil Havacılık Dairesi: 6-6

Merkezi Cezaevi-Devlet Hastanesi: 3-2

KKTC Meclisi-G.Vergi Dairesi: 2-9

B GRUBU

Lefkoşa Polis – Din İşleri: 13-7

Başbakanlık Devlet Piyangosu-Tarım Bakanlığı: 12-1

İlköğretim Dairesi 3-0 hükmen galip