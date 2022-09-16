Kıbrısonline’da öğrencilerin kafası rahat !

Kıbrısonline öğrenci dostu paket olan yeni kuruluma özel 9 aylık paketleri tanıttı!

9 aylık paketler tam 3 taksit!

Kredi kartına limit blokesiz vade farksıztaksit ile 9 aylık paketi 3 taksitte ödeyebilirsiniz.

Taahhüt yok! Cayma yok!

5 Mbit 450 TL X 3 ay

10 Mbit 600 TL X 3 ay

20 Mbit 700 TL X 3 ay

Kıbrısonline operasyon sorumlusu Selma Önkal “ Kıbrıs’a gelen öğrencilerin 9 aylık akademik döneme uygun paketimizi 3 taksit ile ödeme kolaylığının yanısıra taahhütsüz ve cayma bedelsiz şekilde hizmet vermekten mutluyuz.” dedi.

Selma Önkal “Yurtdışından gelen öğrencilere yeni akademik dönemde başarılar diler, öğrenci dostlarımızın akademik sürecini , akademik araştırmalarını ve ödevlerini, uzakta olan aileleri ile görüşmelerini, boş zamanlarındaki hobi ve oyunlarını sekteye uğratmayacak hizmet kalitesi ile 22 yıldır olduğu gibi fark yaratmaya devam edeceğiz” dedi

Kıbrısonline ailesi mevcut müşterilerini de tabii ki unutmadı!

12 aylık paketlerde 2 ay, 6 aylık paketlerde 1 ay hediye!

Kredi kartına limit blokesiz, vade farksız olarak 12 aylık paketlerde 4, 6 aylık paketlerde 2 taksit!

“Arkadaşını getir” kampanyası kapsamında kişilerin arkadaşlarını ya da tanıdıklarını üye yapmaları karşılığında hem kendileri hem getirdikleri kişiler 1 ay hediye internet kazanacak.

Avantajlardan yararlanmak isteyen kişilerin Lefkoşa’da bulunan KIBRISONLINE merkez ofisten, herhangi bir KIBRISONLINE bayisinden ya da 0392 444 0 433 numaralı çağrı merkezinden başvuru yapmalarının yeterli olacağı ifade edildi.