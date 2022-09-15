Spor eğitmeni Süleyman Atamtürk’ten uyarılar

Bilinçli antrenman programlarını mesleğe başladığım ilk yıllardan beri savunan bir eğitmen olarak söylemek isterim ki, yaşam kalitesini artırmak için dikkat edilmesi gereken en temel nokta, vücudun neye ihtiyacı olduğunu doğru analiz etmektir.

Bilinçli antrenman programları kişiye özel birçok kriter dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Öncelikle, kişinin yaşı, cinsiyeti, spor geçmişi, mevcut sağlık problemleri dikkate alınmalı, daha sonra da yağ yakımı, kas gelişimi, kondisyon gelişimi, esneklik gelişimi, GÜÇ dengesizliklerini eşitleme, denge ve koordinasyon gelişimi, kemikleri güçlendirme, amaca uygun olarak patlayıcı kuvvet, sürat, reaksiyon gelişimi gibi birçok detay dikkate alınmalı ve bir bütün olarak antrenman programına dahil edilmelidir.

Bu programlara eş zamanlı olarak beslenme uzmanı kontrolünde hazırlanan doğru beslenme programları ile birlikte uygulandığı taktirde kalıcı başarı sağlanabilir.

Mesleğimizde yapılan en büyük yanlış, bu kriterler dikkate alınmadan hazırlanan eksik antrenman programlarıdır. Bu kriterler bir bütün olarak dikkate alınmaz ise bir şeyler hep eksik kalır.

*Sadece kardio yaptığı için kilo vermiş ama daha çok kaslarını kaybetmiş, çökmüş postürlü kişiler.

*Yarışmacı bilinci dışında, büyük ağırlıkların altına girerek eklemlere gelecek yükü göz ardı edip, sakatlık riskini artıran, çok kaslı olmak uğruna esnekliğini ve eklem mobilitesini kaybeden kişiler.

*Vücudunun sadece üst bölümüne odaklanıp, alt bölümdeki kasları yeteri kadar çalıştırmayan dengesiz vücutlu erkekler.

*Yarışma hedefi olmamasına rağmen antrenman programları çok ağır düzenlenen, fit bir vücut hedefinden uzaklaşarak zarafetini kaybetmiş kadınlar.

*Gereksiz ilaç yüklemesi yaparak sağlığı için tehdit oluşturan kişiler.

*Sadece beslenmeye dikkat ederek, yaşamına egzersiz katmadan kalıcı sonuç alacağına inanan kişiler.

Bu gibi örnekler eksik antrenman programlarının birer sonucu olarak günlük hayatımızda sürekli karşımıza çıkmaktadır. Yıllarını bu mesleğe adamış bir eğitmen olarak inanıyorum ki, tek yöne değil bütüne odaklanmak ve bu gerçekleri anlamak çok önemlidir.

Bu bilinçle toplumu doğru yönlendirmeli, işin mantığını anlamalarını sağlamalıyız. Ancak bu şekilde sağlığına doğru yatırım yapan yaşam kalitesi yüksek bir toplum olabiliriz!