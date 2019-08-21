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Örümcek Adam, Marvel Evreni’ne veda edebilir

21 Ağustos 2019

Disney ve Sony arasında yaşanan gelir paylaşımı krizi nedeniyle Spider Man filmlerinin Marvel Stüdyoları’yla olan bağları tamamıyla kesilebilir. Gösterime giren son Örümcek Adam filmi ‘Spider-Man: Far From Home’, Sony’nin en yüksek hasılat elde eden filmi olmuştu.

Sony Pictures ile Disney tarafından satın alınan Marvel Studios’un Örümcek Adam karakterinin haklarını paylaşmak için 2015 yılında yaptıkları anlaşmada gelir paylaşımı konusunda kriz çıktı.

Disney’in film gelirlerinin yarı yarıya paylaşılmasını istediği ancak Sony’nin bu öneriyi kabul etmediği belirtiliyor. Bunun yerine Sony, Marvel Studios’un brüt kazancın yüzde 5’ine yakın bir oranı aldığı anlaşma şartlarını devam ettirmeyi teklif etti ancak Disney de bunu reddetti.

Aylardır devam ettiği belirtilen anlaşmazlık çözülemediği takdirde Marvel, Örümcek Adam filmlerinden elini çekmiş olacak.

Basına yansıyan bilgilere göre, Sony Pictures’ın çalışmalarını yürüttüğü, sıradaki iki Örümcek Adam filminde, önde gelen yaratıcı yapımcı olarak Kevin Feige yer almayacak. Yönetmen Jon Watts ve yıldız Tom Holland ise gelecek filmler için kadroda kalmaya devam edecekler.

Sony Pictures’ın, karakteri Feige olmadan devam ettirebileceklerini düşündüğü belirtiliyor. Bunun, karakterin artık diğer Marvel Sinematik Evreni filmlerinde görünmeyeceği anlamına gelip gelmediği henüz belli değil.

Şu ana kadar ne Disney ne de Sony konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak gelişmeler sonrası filmin hayranları Sony’yi boykot etmekle tehdit etti.

Marvel filmlerinin toplam gişe hasılatı 22 milyar doları geçerken, Örümcek Adam giderek Marvel Sinematik Evreni’nin en popüler karakteri konumuna geldi.

2 Temmuz’da gösterime giren ‘Spider-Man: Far From Home’ (Örümcek Adam: Evden Uzakta) sadece en çok izlenen Örümcek Adam filmi olmakla kalmadı, Sony’nin en yüksek hasılat elde eden filmi oldu.

Film 1,109 milyar dolarlık hasılata ulaşarak tarihi bir başarı elde etti.

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