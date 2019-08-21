FutbolSpor

APOEL ile Ajax yenişemedi

21 Ağustos 2019

Ajax, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında APOEL Nicoisa deplasmanından 0-0’lık eşitlikle ayrıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu heyecanı başladı. Grup etabı öncesi son virajda, geçen sezonun yarı finalisti Ajax, Güney Kıbrıs ekibi APOEL Nicoisa’ya konuk oldu.

Her iki takımın da zaman zaman rakip kalede tehlikeli fırsat bulduğu mücadeleden gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

Öte yandan Ajax’ta 16. dakikada sarı kart gören Noussair Mazraoui, 80. dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı ve Hollanda ekibi maçı 10 kişi tamamladı

Turun rövanş maçında Ajax, APOEL’i Amsterdam’da konuk edecek ve Johan Cruyff Arena’da oynanacak maçın sonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına katılan takım belli olacak.

 

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin diğer sonuçları şu şekilde;

CFR Cluj – Slavia Prag: 0-1

LASK Linz – Club Brugge: 0-1

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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