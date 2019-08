‘Çalıntı Oscar’ davası düştü

Geçen yıl ‘En İyi Kadın Oyuncu’ unvanına layık görülen Frances McDormand’ın Oscar Ödülü’nün çalınması hakkında görülen dava düştü.

‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ filmindeki performansıyla geçen yıl ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Oscar’ını alan Frances McDormand, ünlü heykelciğinin çalınmasına dair görülen dava ‘ilerleme olamadığı’ gerekçesiyle düşürüldü. Ancak bölge savcısı dosyanın neden ilerlemediğine dair ayrıntılı bilgi vermedi.

2018 yılı Oscar ödül Töreni’nin ardından düzenlenen resmi kutlama partisine katılan 58 yaşındaki Terry Bryant, McDormand’ın Oscar heykelciğini alarak mekândan ayrılmaya çalışmıştı.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Bryant, elinde heykelcikle birlikte basına da poz vermiş ve “Başardık” demişti.

WATCH: L.A. police arrest party-goer for allegedly stealing Frances McDormand's #Oscar from an after-party https://t.co/VznRW3K4On pic.twitter.com/nO5nw6IN83

— Reuters Top News (@Reuters) March 6, 2018