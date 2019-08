Dünyanın en eski web kamerası kapanıyor

Dünyanın en eski web kamerası olarak nitelendirilen ve 1994’ten bu yana yayında olan olan FogCam ay sonundan itibaren yayın yapmayacak.

FogCam’in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 1994 yılında bir öğrenci projesi olarak San Francisco Eyalet Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Departmanı’nda hayata geçirilen ve internet üzerinden yayın yapan web kamerası FogCam, bu ayın sonunda yayın yapmayı durduracak.

​Dünyanın en eski ve devam eden web kamerası operasyonu olan FogCam, internet dünyasındaki Web 2.0 gibi birçok değişime tanıklık ederek 25 yıldır internet sitesi üzerinden kesintisiz yayın yapıyordu. Jeff Schwartz ve Dan Wong tarafından hayata geçirilen FogCam projesi, 25 yıl içerisinde San Francisco Eyalet Üniversitesi’nin farklı noktalarından yayın hayatını sürdürüyordu.

‘İNTERNET TARİHİNDE ÖZEL BİR YERE SAHİP’

Projeye son verilmesiyle ilgili, FogCam’in sitesinden yapılan açıklamada, 1994’ten bu yana internetin büyük değişiklere uğradığı fakat FogCam’in internet tarihinde hep özel bir yere sahip olacağı belirtilerek, “25 yılın ardından, FogCam Ağustos sonunda kapanacak. Tüm takipçilerimize ve San Francisco Eyalet Üniversitesi’ne yıllar boyu süren destekleri için teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

After 25 years, Fogcam is shutting down forever at the end of August. Webdog & Danno thank our viewers and San Francisco State University for their support over the years.

The Internet has changed a lot since 1994, but Fogcam will always have a special place in its history.

— Webdog and Danno (@FogCam) August 18, 2019