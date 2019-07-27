Örümcek-Adam: Evden Uzakta serinin rekorunu kırdı

Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home), 1 milyar dolar (yaklaşık 5,6 milyar TL) gişe hasılatını aşan ilk Örümcek-Adam filmi oldu. Yapım, böylece serinin diğer filmlerini geride bırakarak rekor tazeledi.

Hollywood Reporter’ın haberine göre; Örümcek-Adam: Evden Uzakta filmi bu hafta ABD’de 333 milyon dolar (yaklaşık 1,9 milyar TL), uluslararası pazardaysa 672 milyon dolar (yaklaşık 3,8 milyar TL) gişe hasılatına ulaşarak toplamda 1,005 milyar dolar gelir elde etti.

Tom Holland’lı ilk Örümcek-Adam filmi olan 2017 yapımı Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) ise dünya çapında toplam 880 milyon dolarlık (yaklaşık 5 milyar TL) hasılata ulaşmıştı.

Örümcek-Adam: Evden Uzakta aynı zamanda güncel rakamlara göre Sony Pictures’ın Skyfall’dan sonra en yüksek gişe yapan ikinci filmi oldu.

Diğer yandan bu yeni rekorla, geçen yıl vizyona giren Aquaman’den bu yana Disney yapımı olmayan bir film ilk kez milyar dolarlık gişeye ulaşmış oldu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Örümcek-Adam: Evden Uzakta’nın milyar dolar sınırını aşamaması durumunda Disney’in toplam 8 film çektiği Örümcek-Adam’ın haklarını kaybedeceği iddia edilmişti.