Dünya

İsveç’te Türk restoranına el yapımı patlayıcıyla saldırı

27 Temmuz 2019

İsveç’in Göteborg kentinde Türk restoranına el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi.

Restoranın sahibi İsmail Yücel, maskeli iki kişinin gece saat 02.00’de restorana el yapımı patlayıcı attığını söyledi.

Bölgeye yakın oturan bir restoran çalışanının patlamayı duyduktan sonra kendisini aradığını dile getiren Yücel, ”Restorana geldiğimizde polis her tarafı kapatmış inceleme yapıyordu. Polisin anlattığına göre, zanlılar internetten öğrendikleri bilgilerle evde bomba yapmışlar. Maske takmış ve siyah giyinmiş 2 kişi önce yanımızdaki tiyatronun camlarını kırmış. Sonra da bizim camı kırarak içeri bombayı atmışlar.” diye konuştu.

Restoran kapalı olduğu için can kaybı olmadığını ifade eden Yücel, patlamanın etkisiyle tüm camların kırıldığını ve içeride de maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

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