Covid-19 süreci nedeniyle herkesin merakla beklediği “okullar ne zaman ve nasıl açılacak” sorusu cevabını buldu. Online eğitim 1 Eylül’de yüz yüze eğitim 14 Eylül’de başlayacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Ali Pilli ortak bir basın açıklaması yaparak, 2020-2021 Eğitim yılının 1 Eylül itibariyle başlayacağını ve uygulanacak tedbirleri açıkladı

Okulların açılmasıyla ilgili bakanlık ve sendika yetkililerinin bugün yaptığı toplantı sona erdi. Alınan karara göre yeni eğitim yılında yüz yüze eğitim 14 Eylül tarihinde başlarken, öğretmen ise 24 Ağustos Pazartesi günü tarihinden itibaren görev başı yapacak.

Bakan Çavuşoğlu: Pandemi döneminde okullarda uygulanması geren 42 sayfalık kitapçık hazırladık. Kitapçıkta. okullarda uyulması gereken kurallar bir bir açıklanmıştır.

Her öğrenciye hibe edilecek 50.000 adet dezenfektan ve maske üretimi devam ediyor.

Okullara çok ciddi miktarda hijyen malzemesi hibe edilecek.

Seyreltilmiş eğitim modeli uygulanacak. Sınıflarda hiçbir koşulda 20 öğrenciden fazla öğrenci olmayacak.