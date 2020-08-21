Ekonomi

Merkez Bankası faiz oranlarını belirledi

21 Ağustos 2020
KKTC merkez bankası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası ile yabancı para mevduat ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranları ile Türk Lirası reeskont iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını yeniden belirledi.
Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla, Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 5,00’den yüzde 6,75’e, yabancı parada ise ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,25’den yüzde 0,40’a, Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,05’den yüzde 0,15’e ve İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,125’den yüzde 0,25’e yükseltildi.
Merkez Bankası nezdindeki, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 1,00’den yüzde 2,75’e, yabancı parada ise ABD Doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,125’den yüzde 0,20’ye, Euro yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,00’dan yüzde 0,05’e ve İngiliz Sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,05’den yüzde 0,10’a yükseltildi.
Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 10,75’den yüzde 12,75’e, Türk Parası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 8,00’den yüzde 10,00’a, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 7,00’den yüzde 9,00’a ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 8,25’den yüzde 10,50’ye yükseltildi.
Yeni oranların, 24 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.


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