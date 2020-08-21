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Güney’de tedbirler 15 Ocak’a kadar geçerli

21 Ağustos 2020
Güney Kıbrıs covid-19 tedbirleri

Güney Kıbrıs’ta, Covid -19’a yönelik tebdirlerin 15 Ocak’a  kadar geçerli olacağı; eğitimin ise, öğrencilerin, katı protokollerle birlikte fiziksel katılımıyla olacağı, maske takmanın zorunlu olacağını belirtildi.
Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, bugün gerçekleştirilen bakanlar kurulunda karar verilen tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Rum haber kaynakları,  Rum Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında okulların yeniden faaliyete geçmesi gibi koronavirüs pandemisinin önlenmesine ilişkin yeni tedbirlerle ilgili öneriler listesinin masaya yatırıldığını belirtti.

PARTİ VE TOPLU BULUŞMALAR 50 KİŞİYLE SINIRLANDIRILDI

Habere göre Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, özel parti, doğum günü veya plaj partileri gibi evlerdeki ve diğer kamu alanlarındaki toplu buluşmaların 50 kişiyle sınırlandırılacağını, yeme içme yerlerindeki kişi sınırlandırma sayısının ise aynı kalacağını ifade etti.
Düğün ve vaftiz törenleri gibi kalabalıkların toplandığı yerlerin ise 350 kişiyle sınırlandırıldığını ifade eden Yoannu, alınan tedbirler kapsamında kokteyl, kutlama ve tebriklere yönelik insan akışının saatte 250 kişiyi geçmemesi gerektiğini söyledi.

FESTİVAL, KONSER, PANAYIR GİBİ ETKİNLİKLERE İZİN YOK

Yoannu, festival, konser, panayır gibi etkinliklerin yapılmasına izin verilmeyeceğini, sadece açık hava etkinliklerine izin verileceğini belirtti.

TEDBİRLER 15 OCAK’A KADAR GEÇERLİ

Yoannu, tedbirlerin 15 Ocak tarihine kadar geçerli olacağını belirtirken, okullardaki testlere ve büyük buluşmaların/toplanmaların olduğu yerlerdeki rastgele testlere de devam edileceğini söyledi.
Alınan tedbirler kapsamında, yurt dışına seyahat eden ve yolculuktan birkaç gün sonra testi pozitif çıkan kişilere, seyahatten döndükleri zaman 7 gün içerisinde yeniden test yaptırılmasının tavsiye edildiği de ifade edildi.

PRODROMU

Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ise bugün alınan kararlarla ilgili yaptığı açıklamada, tüm kademedeki öğrencilerin öğrenimlerinin, katı protokollerle birlikte fiziksel katılımıyla olacağını belirtti.
Prodromu, 6 yaşından itibaren yapılması gereken, uzmanların da bahsettiği talimatlara göre, maske kullanımının tüm öğrenciler için zorunlu olduğunu da ifade etti.
Velilerin ve toplumun konu hakkında bilgilendirileceğini ifade eden Prodromos, eğitimciler ve öğrencilere yönelik çok sayıda testin de yapılacağını söyledi.


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