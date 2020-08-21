Erdoğan: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıkladı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kamuoyunun merakla beklediği “müjde”yi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz’da başladığı Tuna-1 kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanıma sunmak” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Ülkemiz bakımdan tarihi öneme sahip müjdeyi paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız. Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahiptir.

”BİZE GÖRÜLMEMİŞ ZENGİNLİKTE KAPI AÇILDI”

Hep önce dostluk mazlumlar hak hukuk adalet dedik. İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir. Rabbim bize görülmedik zenginlikte bir kapı açtı.

”BUGÜNKÜ SEVİNCİ BİZE FATİH GEMİSİ YAŞATTI”

Derin deniz sondajlarında dışa bağımlıydık. Derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışlarına girdik. Bugünkü sevinci bize Fatih gemisi yaşattı. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi.

”HEDEFİMİZ 2023 YILINDA KARADENİZ GAZINI MİLLETİMİZİN KUILLANIMA SUNMAK”

Fatih sondaj gemimiz hepimizi gururlandırdı. Sakarya gaz sahası isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test analiz mühendislik çalışmaları tamamlandı. Bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. Devamı da inşallah en kısa sürede gelecek. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz’den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanıma sunmak.”