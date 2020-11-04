Önlemler gevşememeli !

Pandemi sonrası yeniden başlayan basketbolda ilk iki maçta gördüğüm ciddi uygulama önceki akşam olmayınca yazmak istedim.

Yakın Doğu Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Koopspor – Girne Amerikan Üniversitesi maçlarında pandemiyle ilgili ciddi önlemler ve tedbirler vardı. Giriş çıkışlar kontrollüydü, salona gelenlere denetim yapılıyordu.

Ancak önceki akşam oynanan Soyerspor Hacıganimler – Çetinkaya maçında Cumartesi günü alınan önlemlerden eser olmaması dikkat çekti.

Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’na gelen sporseverler salona tek kapıdan alınırken, taraftarların yan yana maçı izlemesi dikkat çekti. Federasyonun emeklerine gerçekten yazık olmasını istememem. Biraz önem lütfen.

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Gelelim Soyerspor Hacıganimler – Çetinkaya maçına. Soyer bu yıl kurduğıu kadro ile yukarılar için iyi sinyaller veriyor. Önemli bir sponsor ile de olayı çözdüler. Ahmet Şahinsoy, Kemal Taşçı gibi bir yıldızı bu takıma katması büyük başarı.

Kadroda Mustafa Rıfkı, Mert, Hasan Kasap, Hasan Debeş ve Alperen gibi tecrübeli isimlerle de Soyer iyi kadro kurdu. Bu takıma idman eksiğini tamamlarsa Adnan da gelince Soyerspor Hacıganimler güçlü bir takıma dönüşecek. Evet karşısında hazır olmayan bir Çetinkaya vardı ama yine de oynadığı oyun iyi ve başarılı idi. Bu takım oynadıkça daha iyi olacaktır.

Gelelim Çetinkaya’ya.

Başkan Ceran Tunalı ve genç yöneticileri takımın yeniden basketbola dönüşünü sağlamalarından dolayı tebrik ederim. Basketbola bir dönem damga vuran Çetinkaya bu yıl yeniden salonda olması güzel. Kadri Alagöz ve Çağdaş Bora ikilisi, merhum başkan Urcan Vangöl’ün oğlu Basketbol Şube Sorumlusu Raif Vangöl ve oyuncular bu yıl ne yapar bilemem ama burada olmaları güzel.

Bir kadro düşünün ki oyunculardan bazılarının babaları Çetnikaya ve ülke basketbolunda çeşitli takımlarda forması giydi. Sayar’ın babası Hüseyin Ercantan, Kaan Sütcü’nün babası Ahmet Sütcü, Kağan Öder’in babası Gökmen Öder, Kemal Tekakpınar’ın babası Erçin Tekakpınar, Hüseyin Galatyalı’nın oğlu Can Galatyalı ve Okan Donangil’in oğlu Ertuğrul Donangil. Bunlar basketbolun içinden geliyor.