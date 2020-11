El-Sen: Kendini Kıb-Tek’in sahibi görüyor

El-Sen, Girne Bölgesinde elektirikleri kesilen bazı tüketicilerin sayaçlarının Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü tarafından gayrı yasal bir şekilde yeniden bağlandığını açıkladı.

El-Sen Basın Bildirisi:

Kıbrıs Türk Elektirik Kurumuna olan borçları nedeniyle Girne Bölgesinde elektirikleri kesilen bazı tüketicilerin sayaçları Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü tarafından gayrı yasal bir şekilde yeniden bağlanmaktadır.

Bu duruma sessiz kalmayacağımızı, gerekli olan her türlü adımı atacağımızı, bu toplumun bilmesinde fayda görüyoruz.

Sendikamız EL-SEN, Kıb-Tek’ in de bulunduğu bu mali krizden kurtulabilmesi için mücadele ederken kendini Kıb-Tek’ in sahibi gören, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü’ yü uyarıyoruz. ‘’ Ya görevini layıkıyla yap, ya da istifa et, aksi taktirde sendikamız EL-SEN, her türlü eylemi yapmakta kararlı ve azimlidir. Ne Yönetim Kurulu Başkanı ne de Siyasetin Kıb-Tek’ i batırmaya ve özelleştiremeye gücü yetmeyecektir.’’

Kamuoyuna duyurulur.