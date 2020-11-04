Meteoroloji Dairesi’nden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Dairesi sağanak ve gök gürültülü yağışların, kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.

KKTC Meteoroloji Dairesi hava durumu ile ilgili az önce açıklama yaparak sağanak ve gök gürültülü yağışların, kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklama şöyle:

Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer (kuzey sahil beşparmaklar ile karpaz bölgelerinde) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir.