R.R.Denktaş Üniversitesi potadan çekildi

Tonguç KOTAK

Basketbol Kadınlar Ligi’nde geçtiğimiz yıl mücadele etmeye başlayan Rauf Raif Denktaş Üniversitesi takımı bu yıl ligde olmayacak.

Geçtiğimiz sezon Kadınlar basketbol Ligi’nde yer alan ve başarılı bir performans çizen Rauf Denktaş Üniversitesi bu yıl ligde yer almamaya karar verdi.

Oyuncularının çoğunun anne olması ile dikkatleri çeken ve takdir toplayan kırmızı beyazlı ekip pandemi nedeniyle bu sezon ligde yer almayacak.

Kulüp yetkilileri bu yıl kararlarının ligi dondurmak olduğunu belirterek gelecek sezon ise ne yapacaklarına sonra karar vereceklerini söylüyorlar.