“On Üçe Bir Kala”yı konuştular

Sıra dışı kurgusuyla dikkat çeken Yazar ve Öğretmen İlke Ergin’in dördüncü romanı “On Üçe Bir Kala”nın tanıtımı, Yard. Doç. Dr. Mihrican Aylanç’ın moderatörlüğünde yapılan söyleşiyle ilgi uyandırdı



Yazar ve Öğretmen İlke Ergin’in Türkiye ve ülkemizde kısa sürede ilgi uyandıran dördüncü romanı “On Üçe Bir Kala” geçtiğimiz cuma akşamı Işık Kitabevi’nde tanıtıldı. Yard.Doç.Dr. Mihrican Aylanç’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiyle dikkat çeken tanıtıma ülkemizdeki sanatseverler ilgi gösterdi. Söyleşiye İlke Ergin’in gazetecilik, “Aşklantı” romanı ve iki kitaplık “Uterya” roman serisine uzanan yazarlık tecrübesine değinerek başlayan Aylanç “On Üçe Bir Kala”nın cinsiyet olgusu ve Semitik dinler üzerinden ilerleyen inanç temasına vurgu yaptı.

POSTHÜMANİST BİR ROMAN

Konuşmasında “On Üçe Bir Kala”nın posthümanist eserler arasında değerlendirilmesinin isabetli olacağına değinen Yard.Doç. Dr. Mihrican Aylanç evrensel temalar üzerinden ilerleyen romanın yazılma süreciyle ilgili Yazar İlke Ergin’e sorular yöneltti.

İlke Ergin yaptığı açıklamalarda, “Divan Edebiyatı, dolayısıyla Tasavvuf’la başlayan Semitik dinler merakım önce Kur’an, ardından kanonik İncil ve Tanah’ı okuma serüvenimle devam etti. Yıllar içinde bunlara apokrif İnciller, Tevratlar ve Zebur eklendi. Bu birikime ilaveten bilimsel uğraşlar ve felsefi alanlara yönelik altyapım sayesinde, düşünen bir insan olarak, dünyada yaşanılanlardan ve sosyal medyada gördüğümüz, okuduğumuz detaylardan bazı tespitlere ulaşmak kaçınılmazdı. Keza erkek gücünde kadın yaratma çabasıyla çırpınan cinsiyet olgusuna yönelik yeni akımlar için de bu geçerli. Neticede bu iki uç durumdan duyduğum rahatsızlığı yüzeyde fantastik, derinde metaforik anlamlarla kurguya dönüştürmek benim için farz oldu.” dedi.

Katılımcıların ilgiyle dinlediği söyleşi; soru, cevap bölümünün ardından kitapların imzalanmasıyla son buldu.