Fenerbahçe geriden geldi

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü 1-0 yenik duruma düştüğü müsabakada 2-1 yenen Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu.
Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 13. dakikada Tolga Ciğerci’nin golüyle yenik duruma düştü. Golün ardından toparlanan ve tempoyu artıran sarı-lacivertliler, 20. dakika Cengiz Ünder ile beraberliği bulurken, 32. dakikada aynı oyuncuyla öne geçti ve ilk yarı 2-1 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci yarısında oyun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, pozisyon bulmakta ise zorlandı. Söz konusu süreçte rakibine pozisyon vermeyen Fenerbahçe, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından ligde puanını 60’a yükselten Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı.
– Cengiz gollerini sürdürdü
Fenerbahçe’nin milli kanat oyuncusu Cengiz Ünder, gollerine devam etti.
Sarı-lacivertlilere bu sezon katılan ve uzun süreli sakatlığı nedeniyle yeterince forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, sakatlığının ardından gollerle dönmüştü.
İstanbulspor’u deplasmanda 5-1 yendikleri müsabakada 4 gol atan ve daha sonra sadece 1 karşılaşmaya 11’de başlayabilen Cengiz, maçın 20. dakikasında beraberliği getiren golü kaydederken, 32. dakikada da takımını öne geçiren gole imza attı.
Cengiz, ligde 7. kez ilk 11’de oynarken, 7. golüne ulaştı.
– Çağlar tribünden takip etti
Fenerbahçe’nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, MKE Ankaragücü müsabakasını tribünden takip etti.
Geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için İstanbul’a gelen milli stoperin, sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalaması bekleniyor.
– 9 maç sonra mağlup duruma düştü
Fenerbahçe, bu sezon ligde 9 maç sonra yenik duruma düştü.
Son olarak Fatih Karagümrük karşısında 1-0 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakayı 2-1 kazanmıştı.
Fenerbahçe, tıpkı o maçtaki gibi MKE Ankaragücü’nü de aynı skorla geçmeyi bildi.