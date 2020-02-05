Ölümü göze aldılar

CAS şirketinin mağdurları, Başbakanlık önünde açlık grevi başlattı. “Ölmek var dönmek yok” diyen CAS çalışanları sonuç alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti

Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren ve yaklaşık iki yıl önce faaliyetlerine son verilen CAS şirketinin mağdurları, Başbakanlık önünde açlık grevi başlattı.

Eylemciler, “CAS ölüm orucunda” yazılı pankart da açtı.

Çalışanlar adına TAK muhabirine grev ile ilgili bilgi veren İbrahim Kaklık, CAS çalışanı değil “CAS mağduru” olduklarını belirterek, “21 aydır sokaktayız, mağduriyetlerimizin son bulmasını istiyoruz” dedi.

“115 mağdur var”

21 gündür Başbakanlık önünde olduklarını, CAS’ta işten çıkarılan 135 kişiden 20’sinin devlete alındığını geri kalan 115 kişinin ise mağdur olduğunu ifade eden Kaklık, “İşsiziz, ailesi dağılan, evine ekmek götüremeyen arkadaşlarımız var. Özel sektöre giremiyoruz. Mağduriyetin giderilmesi için çalışma yaptıklarını söylüyorlar ama bugüne kadar somut netice çıkmadı. Artık bu mağduriyetin son bulmasını istiyoruz” dedi.

Kaklık, işten çıkarılırken tazminat alamadıkları gibi beş buçuk ay maaş da alamadıklarını ifade etti.

3 kişi açlık grevinde

Başbakanlık önünde 3 kişinin açlık grevine başladığını da belirten Kaklık, “Ölmek var dönmek yok sonuç alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

CAS çalışanları ne dedi?

Durmuş Kolay:

“Yaklaşık 18 ay önce 20 arkadaşımızı işe aldılar, ne yapıp edip sizleri de alacağız dediler ve hala daha bir sonuç alamadık. Bizler 21 gündür burada geceli gündüzlü buradayız ve artık açlık grevindeyiz. Sesimizi diğer 20 arkadaşımız gibi duyurup artık işimizin başına dönmek istiyoruz. Sokakta kalmak istemiyoruz”

Mehmet Mahmut:

“21 aydır işsiziz, son 21 gündür de Başbakanlık önündeyiz. Başbakan, özel kalem müdürü herkesin bize desteği oldu fakat verilen sözler hala daha yerine getirilmedi. 21 gündür süren eylemden dolayı evimize gidemiyoruz, evimize ekmek götüremiyoruz, artık bıkmış durumdayız. Tek istediğimiz kısa süre içerisinde çözüm bulunması.”

Osman Alodalı:

“21 aydır sokaktayız. Arabaların içerisinde, dışarıda kurduğumuz yatakların üzerinde yatıp kalkıyoruz, -6 derece soğuğu gördük. Evliyim, iki çocuğum var evime ekmek çocuklarıma istediği şeyleri alamıyorum. Artık sorunumuzun çözülmesini evimize gitmemizi istiyorum. Yetkililerin bizlere sahip çıkmasını istiyoruz, bir an önce evimize ekmek götürmemiz gerek.”

Muhammet Kaynak:

“CAS’da 3 sene çalıştım ardından şirketimiz battı, dörtlü hükümet geldiğinde bize sözler verdiler. Sadece 20 arkadaşımızı işe aldılar, ardından bizlere verilen sözler hala tutulmadı sözün bittiği yerdeyiz artık. Bize söz veren hiçbir siyasi partiden şuan ses çıkmıyor. Benim 1 aylık bebeğim var burada bulunan arkadaşlarım gibi benimde amacım evime ekmek götürmek.”

Hüseyin Payaz:

“21 gündür hakkımızı aramak için buradayız çünkü 21 aydır işsiziz. Arabaların içerisinde ya da dışarıda kurduğumuz yataklarda yatıp kalkıyoruz. 21 gündür ailemin yüzünü görmüyorum evliyim ve iki çocuğum var, çocuklarıma ne süt ne de bez alabiliyorum anne ve babamın desteği olmasa çocuklarım aç kalacak. Bizler için hayatımızı sürdürebilmemiz için bir an önce çözüm bulmalarını istiyoruz.”

Özkan Savaşan:

“20 arkadaşımızın işe alındığı gibi bizlerde işe alınmak istiyoruz, tek derdimiz adalet. Artık sabrımız ve psikolojimiz tükenmiş durumda. Ya işe gireceğiz ya da burada öleceğiz. Kurmak istediğim bir yuvam var ve bu durumda kuramıyorum, geçinecek hiçbir maddi gücümüz yok.”